У штабі АТО підтвердили факт передачі бойовиками тіл трьох українських військових
16:52, 13 січня 2017Війна
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У штабі АТО підтверджують інформацію угруповання «ДНР» про передачу тіл трьох військовослужбовців ЗСУ.
Наразі тіла загиблих військових транспортують у місто Дніпро / Фото УНІАН
Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на інформацію прес-центру штабу АТО.
Наразі тіла загиблих військових транспортують у місто Дніпро, де будуть проводити упізнання тіл та судово-медичну експертизу.
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Як повідомляв УНІАН, раніше сепаратисти угруповання «ДНР» заявили про передачу українській стороні тіл трьох військових. Проросійські бойовики повідомили, що загиблі військовослужбовці ЗСУ напередодні підірвалися на міні в районі села Октябрь на південь від Донецька.
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