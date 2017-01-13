У штабі АТО підтвердили факт передачі бойовиками тіл трьох українських військових

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на інформацію прес-центру штабу АТО.

Наразі тіла загиблих військових транспортують у місто Дніпро, де будуть проводити упізнання тіл та судово-медичну експертизу.

Читайте такожУ Міноборони повідомили про трьох поранених бійців на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, раніше сепаратисти угруповання «ДНР» заявили про передачу українській стороні тіл трьох військових. Проросійські бойовики повідомили, що загиблі військовослужбовці ЗСУ напередодні підірвалися на міні в районі села Октябрь на південь від Донецька.