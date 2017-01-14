Сьогодні внаслідок бойових дій загинув військовий, ще двоє - поранені

Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін у відеодайджесті подій 14 січня, розміщеному на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Загалом за день відбулося 28 обстрілів на всіх напрямках лінії фронту.

Читайте такожОкупанти на сході України налаштовані на ескалацію протистояння – Мотузяник

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Водяне з мінометів; Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку – з гранатометів і стрілецької зброї; Новомихайлівку – з озброєння БМП.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Кам'янку, Миронівське, Зайцеве і Авдіївку, з гранатометів і стрілецької зброї – Майорськ, Зайцеве, Авдіївку, Новгородське, з озброєння БМП – Троїцьке.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Новозванівку, а із протитанкових ракетних комплексів – Кримське і Новоалександрівку.