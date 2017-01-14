Сьогодні внаслідок бойових дій загинув військовий, ще двоє - поранені
Від початку доби до 18.00 14 січня в зоні проведення антитерористичної операції через обстріли підтримуваних Росією бойовиків загинув один військовослужбовець Збройних сил України, двоє дістали поранень.
Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін у відеодайджесті подій 14 січня, розміщеному на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
Загалом за день відбулося 28 обстрілів на всіх напрямках лінії фронту.
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На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Водяне з мінометів; Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку – з гранатометів і стрілецької зброї; Новомихайлівку – з озброєння БМП.
На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Кам'янку, Миронівське, Зайцеве і Авдіївку, з гранатометів і стрілецької зброї – Майорськ, Зайцеве, Авдіївку, Новгородське, з озброєння БМП – Троїцьке.
На Луганському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Новозванівку, а із протитанкових ракетних комплексів – Кримське і Новоалександрівку.