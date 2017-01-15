Бойовики на Донбасі вбили цивільного, ще одного поранили - розвідка

Українська розвідка продовжує фіксувати чергові факти протиправних дій російських окупантів проти мирних мешканців на території Луганської області.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, в зоні відповідальності 6 окремого мотострілецького полку 2 АК ЗС РФ військовослужбовцями вбито цивільну особу, ще одного місцевого жителя поранено.

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Крім того, за даними розвідки, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, скоєної бойовиків "військовослужбовцем 6 ОМСП", травмовано місцеву жінку з донькою.

Також у Луганську виявлено двоє військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, пограбували місцевого мешканця та зникли на його автомобілі.

Як повідомляв УНІАН раніше, під час мінометного обстрілу бойовиками житлового сектору Красногорівки дістав важке поранення місцевий житель. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін

«… бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п'ятиповерховий будинок на вулиці Суворова, зазнав важкого поранення чоловік 1950 року народження», - повідомив він.