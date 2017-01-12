Бойовики із мінометів обстріляли житловий сектор Красногорівки, поранено місцевого мешканця

Під час мінометного обстрілу бойовиками житлового сектору Красногорівки дістав важке поранення місцевий житель.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін в Facebook.

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«З 23.00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п'ятиповерховий будинок на вулиці Суворова, зазнав важкого поранення чоловік 1950 року народження», - написав він.

За словами Аброськіна, співробітники поліції пораненому надали першу медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у зоні проведення АТО відбулося 62 обстріли. Чотирьох українських військових поранено, одного травмовано, один боєць загинув.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82-мм мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар’їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці.