За день бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових – штаб АТО
З початку доби і до 18.00 15 січня контрольовані Росією бойовики 32 рази порушили режим тиші в районі проведення антитерористичної операції.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook.
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На Маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Широкине і Красногорівку. Також по Широкиному і Мар'їнці вів вогонь снайпер.
На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Троїцьке, з гранатометів і стрілецької зброї – Новозванівку, з протитанкових ракетних комплексів – Золоте.
На Донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Доламітне, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Зайцеве, Авдіївку і Верхньоторецьке.