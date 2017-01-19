Бойовики обстріляли Кримське з мінометів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине», - сказано у повідомленні.

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На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Авдіївку та Зайцеве.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське.

Загалом зафіксовано 11 обстрілів. Втрат серед українських військових немає.