Бойовики обстріляли Кримське з мінометів

19:33, 19 січня 2017
Війна
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Від початку доби 19 січня і до 18.00 бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі здійснили 11 обстрілів позицій сил антитерористичної операції.

Кримське бойовики обстріляли з мінометів / facebook.com/ato.news

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине», - сказано у повідомленні.

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На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Авдіївку та Зайцеве.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське.

Загалом зафіксовано 11 обстрілів. Втрат серед українських військових немає.

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Теги: #АТО#обстріли