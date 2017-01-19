Бойовики обстріляли Кримське з мінометів
19:33, 19 січня 2017Війна
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Від початку доби 19 січня і до 18.00 бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі здійснили 11 обстрілів позицій сил антитерористичної операції.
Кримське бойовики обстріляли з мінометів / facebook.com/ato.news
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
«З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине», - сказано у повідомленні.
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На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння бойовики обстрілювали Авдіївку та Зайцеве.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське.
Загалом зафіксовано 11 обстрілів. Втрат серед українських військових немає.
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