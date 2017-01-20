Тяжкопоранених бійців спецлітаком доставили до Львівського госпіталю (відео)
13:41, 20 січня 2017Війна
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Тяжкопоранених бійців спеціальним літаком перевезли до Львівського госпіталю.
Бійці зазнали ушкоджень близько двох тижнів тому / Скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Серед поранених – п'ятеро важких пацієнтів. Поранення - осколкові та мінно-вибухові.
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Бійці зазнали ушкоджень близько двох тижнів тому у різних боях на півночі Донбасу.
У Львові поранених будуть лікувати, там же вони пройдуть курс реабілітації.
Тяжкопоранених бійців спеціальним літаком перевезли до Львівського госпіталю
Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська зменшили кількість обстрілів, але не припинили їх на жодному напрямку. За минулу добу загалом зафіксовано 19 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.
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