Тяжкопоранених бійців спецлітаком доставили до Львівського госпіталю (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Серед поранених – п'ятеро важких пацієнтів. Поранення - осколкові та мінно-вибухові.

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Бійці зазнали ушкоджень близько двох тижнів тому у різних боях на півночі Донбасу.

У Львові поранених будуть лікувати, там же вони пройдуть курс реабілітації.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська зменшили кількість обстрілів, але не припинили їх на жодному напрямку. За минулу добу загалом зафіксовано 19 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.