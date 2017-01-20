За добу бойовики обстріляли позиції сил АТО на всіх напрямках

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за добу 19 січня.

Окупанти продовжували обстріли українських позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку - з гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.

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На Донецькому - з тих же видів озброєння - Авдіївку, Луганське та Зайцеве.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів - Новозванівку.

Загалом зафіксовано 19 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.