За добу бойовики обстріляли позиції сил АТО на всіх напрямках
07:27, 20 січня 2017Війна
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Російсько-окупаційні війська зменшили кількість обстрілів, але не припинили їх на жодному напрямку.
За добу втрат серед бійців АТО немає / Фото УНІАН
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за добу 19 січня.
Окупанти продовжували обстріли українських позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку - з гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.
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На Донецькому - з тих же видів озброєння - Авдіївку, Луганське та Зайцеве.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів - Новозванівку.
Загалом зафіксовано 19 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.
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