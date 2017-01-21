Бойовики на Донеччині замінували кішку - волонтер (фото)
Бойовики на Донбасі використовували кішку як розтяжку, замінувавши її в шафі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтер Ольга Халченко.
За її словами, тварину знайшли бійці АТО в шафі під час зачистки будинку в "сірій зоні".
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Кішка Чуча кричала на всю силу своїх котячих легенів із зачиненої шафи. Та виявилася замінованою і, коли саперам не вдалося нічого зробити з дверцятами, солдати просто вирізали бічну частину.
"Всередині й висіла Чуча, саме висіла, з неї зробили живу розтяжку з розрахунком, що хтось жалісливий кинеться відкривати шафу, щоб випустити кішку. Вона була худющою й знесиленою. Сапери змогли знешкодити міну, розплутали Чучу й забрали із собою", - розповіла Халченко.
Історія шокувала користувачів соцмережі, вони висловили своє обурення ситуацією.
Раніше на Донбасі під час "зачистки" місця зіткнення ДРГ бойовиків з військовими були знайдені російські боєприпаси.