На Донбасі під час "зачистки" місця зіткнення ДРГ бойовиків з військовими знайдено російські боєприпаси (фото)
Служба безпеки України вчергове виявила у районі проведення антитерористичної операції боєприпаси російського виробництва.
Про це повідомили у прес-службі СБУ на сторінці у Facebook.
Зазначається, що 13 січня диверсійна група терористів намагалася проникнути на позиції 92-ї окремої механізованої бригади. Українські бійці вчасно виявили диверсантів та відбили напад.
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"Під час "зачистки" місця бойового зіткнення співробітники СБУ виявили автоматичну зброю та гранатомет РПГ-7В, що залишили терористи після втечі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, оперативники спецслужби знайшли на місці події гранатометний постріл ОГ-7В (маркування ОГ-7В 11-2-14) та метальний заряд до нього (маркування ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11).
"Ці боєприпаси були розроблені АТ "Науково-виробниче підприємство "Базальт" (головне оборонне підприємство РФ із створення та постачання озброєння і боєприпасів для армії РФ; головний офіс: 105318, м. Москва, вул. Вельямінова, 32) та прийняті на озброєння російською армією у 1999 році", - розповіли у СБУ.