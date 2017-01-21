ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО за минулу добу 20 січня.

З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Широкине, Павлополь, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

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На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з 82 міліметрових мінометів обстрілювали українські позиції в районі Новоселівки Другої. З гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку та Зайцеве.

На Луганському напрямку з тих самих видів озброєння – Новозванівку, Сизе та Станицю Луганську.