Доба в АТО: бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках

Про це йдеться в повідомленні прес-центра штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку, використовуючи міномети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному. По Лебединському вогонь вів і снайпер.

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На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.

На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Валуйське, та Новозванівку.

Загалом відбулося 33 обстріли.

Втрат серед наших військових немає.