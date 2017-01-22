Доба в АТО: бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках
Минулої доби бойовики обстрілювали позиції українських військових на всіх напрямках.
Про це йдеться в повідомленні прес-центра штабу АТО у Facebook.
Зокрема, на Маріупольському напрямку, використовуючи міномети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному. По Лебединському вогонь вів і снайпер.
Читайте такожЗСУ зазнали втрат на Донбасі
На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.
На Луганському – з мінометів –Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Валуйське, та Новозванівку.
Загалом відбулося 33 обстріли.
Втрат серед наших військових немає.