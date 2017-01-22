У штабі АТО повідомили про 4 поранених військових і численні обстріли

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Лебединське, Мар’їнку, Чермалик, Широкине та Водяне. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери», - йдеться у зведенні.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.

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«На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська сьогодні застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом зафіксовано 24 обстріли. Четверо наших військових поранено», – повідомляють у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська в зоні антитерористичної операції по всьому фронту вчиняли збройні провокації проти українських військових, зокрема, в Авдіївській промзоні на Донеччині відбулося три перестрілки між силами АТО і противником, кожна з яких тривалістю не менше однієї години.