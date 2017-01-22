За добу в Авдіївській промзоні відбулося три перестрілки між силами АТО і бойовиками - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На Донецькому напрямку вранці після десятої години ворог відкривав вогонь з гранатометів по українських позиціях у Зайцевому. Вже ближче до обіду противник активізувався в Авдіївській промзоні, де до опівночі відбулися три перестрілки, кожна тривалістю не менше однієї години», - повідомив Мотузяник.

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Він також зазначив, що на Донецькому напрямку, а саме надвечір у Новгородському, була зафіксована ще одна збройна провокація противника. Таким чином, всього на даному напрямку було зафіксовано 5 ворожих обстрілів.

На Луганському напрямку, за словами Мотузяника, бойові дії велися в основному в Попаснянському районі. Всього на даному напрямку минулої доби зафіксовано 7 ворожих обстрілів, один з яких – із застосуванням мінометів.

Водночас, за даними речника Міноборони з питань АТО, на Маріупольському напрямку ворог знову змістив свою бойову активність на приморські рубежі, а саме на лінію фронту Водяне – Лебединське - Широкине.

«Вчора на цій ділянці сталося три чверті усіх обстрілів на Маріупольському напрямку, а саме 15. По Водяному та Широкиному відбулося по одному короткотривалому мінометному обстрілу, а також снайпери противника двічі відкривали вогонь в бік українських захисників у цьому районі», - додав він.

Крім того, за словами Мотузяника, за минулу добу були зафіксовані інші точки бойової активності ворога на Маріупольському напрямку, зокрема, в Новогригорівці, Гранітному, Павлополі та Талаківці.

«На цих рубежах бойовики активно використовували легку зброю. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 ворожий обстріл», - підкреслив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військових немає.

За даними штабу АТО, за минулу добу бойовики 33 рази обстріляли українських військових на Донбасі.