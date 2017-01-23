У штабі АТО сумніваються у розведенні військ у Станиці Луганській найближчим часом

У штабі АТО заявили, що сумніваються у розведенні сил і засобів у Станиці Луганській найближчим часом. Про це заявив спікер прес-центру штабу Леонід Матюхін, передає «112 Україна».

"Якщо дивитися з точки зору того, які були домовленості і як себе ведуть бойовики, думаю, найближчим часом розведення армії в районі Станиці Луганської не буде, тому що, наприклад, вчора бойовики неодноразово вели вогонь по Станиці Луганській. Тому я не думаю, що сьогодні відбудеться розведення військ. Так само, як і всі попередні протягом останніх трьох місяців... Не було такого, щоб там 3-4 дні бойовики не вели вогонь по наших позиціях у районі Станиці Луганської", – сказав Матюхін.

Читайте такожБойовики зривають розведення сил у Станиці Луганській, оскільки не хочуть залишати вигідні позиції – український генерал

У той же час Матюхін пояснив, що домовленість щодо розведення військ у Станиці порушується з боку бойовиків не вперше.

«Домовленість, скажімо, не складна. Потрібно, щоб бойовики протягом хоча б одного тижня не вели вогонь в напрямку Станиці Луганської. Думаю, що говорити про розведення військ в напрямку Станиці Луганської поки не час", - сказав спікер прес-центру штабу.

Як повідомляв УНІАН раніше, минулої доби бойовики на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську.