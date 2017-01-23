Міномети, великокаліберні кулемети та снайпери: бойовики більше 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО
Бойовики минулої доби відкривали вогонь по позиціях сил АТО 41 раз.
Минулої доби в АТО бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.
Зокрема, минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.
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«На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську», - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер.
«По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом зафіксовано 41 обстріл. Четверо наших військових поранено», - повідомили у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, 21 січня російсько-окупаційні війська в зоні антитерористичної операції по всьому фронту вчиняли збройні провокації проти українських військових, зокрема, в Авдіївській промзоні на Донеччині відбулося три перестрілки між силами АТО і противником, кожна з яких тривалістю не менше однієї години.
Всього на Маріупольському напрямку відбувся 21 ворожий обстріл.