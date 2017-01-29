АТО від початку була неправильно спланована – екс-заступник глави Генштабу
Генерал-лейтенант Юрій Думанський, який в лютому 2014 року подав рапорт про відставку, вважає, що війна в Україні потрібна була, щоб на неї "списати" всі проблеми.
"На мою думку, війна була потрібна для того, щоб списати на неї всі проблеми, наприклад, непроведення реформ, які в той час потрібно було проводити. По-друге, думаю були якісь зовнішні двосторонні домовленості, які заважали вирішенню конфлікту", - цитує Думанського Апостроф.
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Разом з тим, за його словами антитерористична операція на Донбасі спочатку була спланована неправильно.
"Те, що випустили Стрєлкова, вважаю, було неправильно. Його потрібно було взяти в кільце. Я вважаю, що АТО спочатку була неправильно спланована. Ми не закріпилися в основних адміністративних центрах – Донецьку та Луганську, не закрили державний кордон. Ми зосередилися на дрібних населених пунктах", - пояснив він.