Стрєлков назвав "маячнею" заяву Бородая про те, що його вивозили з Донбасу до Росії зв'язаним
21:05, 15 вересня 2015Суспільство
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Колишній лідер бойовиків Слов'янська Ігор Стрєлков-Гіркін назвав «маячнею» слова так званого "екс-прем'єра" самопроголошеної "ДНР" Олександра Бородая про те, що охорона його вивезла Стрєлкова зв'язаним з Донбасу.
REUTERS
Про це «Газеті.Ru» заявив сам Стрєлков.
«Це марення я не коментую, все», - зазначив Стрєлков.
Раніше в інтерв'ю американській газеті The Washington Post Бородай розповів подробиці зміни "влади" у "ДНР" влітку 2014 року. Зокрема, охорону Бородая довелося зв'язати Ігоря Стрєлкова, щоб вивезти його за межі Донбасу. При цьому колишній прем'єр обізвав Стрєлкова «сільським божевільним».
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