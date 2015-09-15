Стрєлков назвав "маячнею" заяву Бородая про те, що його вивозили з Донбасу до Росії зв'язаним

Про це «Газеті.Ru» заявив сам Стрєлков.

«Це марення я не коментую, все», - зазначив Стрєлков.

Раніше в інтерв'ю американській газеті The Washington Post Бородай розповів подробиці зміни "влади" у "ДНР" влітку 2014 року. Зокрема, охорону Бородая довелося зв'язати Ігоря Стрєлкова, щоб вивезти його за межі Донбасу. При цьому колишній прем'єр обізвав Стрєлкова «сільським божевільним».