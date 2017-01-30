Бойовики перекидають додаткові сили під Авдіївку - ІС

Останніми днями окупанти сильно активізувалися і гатили практично по всій зоні АТО за винятком невеликих ділянок Луганського оперативно-тактичного напрямку. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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«Крім обстрілів і збройних провокацій з боку окупантів, зафіксовано кілька інтенсивних бойових сутичок. При цьому противник використовував ствольну артилерію (122-мм і 152-мм), реактивну артилерію (БМ-21 Град-П), бронетехніку (в ряді випадків – танки), 82-мм і 120-мм міномети», - йдеться в повідомленні.

В ІС підкреслили, що особливо затяжні бої фіксувалися в районі Авдіївської «промзони» (по обидва боки Ясинівського провулка), на захід від залізничної станції Ясинувата-2, в районі між ринком «Господар» і ДФС.

За даними групи, окупанти не раз силами посиленого взводу і кількох піхотних груп (до 15 осіб кожна), за підтримки мінометного вогню (2 батареї 120-мм мінометів і не менш як одна батарея 82-мм мінометів) намагалися відтіснити або відкинути українські війська від траси Е50, діючи від селища Каштанове, Ясинуватської розв'язки, межі Мінеральне – Яковлівка і північних околиць Спартака.

«При цьому противник кілька разів здійснював артпідготовку перед і під час дій піхоти, з використанням 122-мм артилерії (8 гармат типу Д-30\30А) і 152-мм артилерії (6 од. 152-мм САУ 2С3 «Акація»). Епізодично окупанти застосовували бронетехніку (2 танки і 4 ББМ – БМП і БТР)», - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначили в ІС, в результаті боїв на цій ділянці противник так і не зміг домогтися виконання поставлених його командуванням завдань.

«Підрозділи сил АТО, які тримають оборону на цій ділянці, змогли в ході боїв завдати вогневого ураження штурмовим групам окупантів і змусили їх відійти на вихідні рубежі», - додали в групі.

Як повідомляв УНІАН, під час штурму Авдіївки четверо українських військових загинули, ще п’ятеро були поранені. Вранці у понеділок бої в цьому районі знову посилюються.