Евакуацію жителів Авдіївки можуть розпочати завтра зранку – ДСНС

Про це керівник прес-служби Головного управління ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Рішення про евакуацію досі не прийняте через обстріли. Але можливо завтра з 8 ранку буде проведена евакуація», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються припинити вогонь.

Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація відпрацьовує питання добровільної евакуації мешканців міста, в першу чергу дітей та інвалідів.

За даними оперативного штабу ДСНС, з Авдіївки у найближчі 10 населених пунктів через обстріли окупантів можуть евакуювати близько 12 тис. осіб.

Зранку голова ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що з Авдіївки евакуюють людей з особливими потребами та тяжкохворих.