Критична ситуація в Авдіївці: політсили відправляють гумдопомогу місцевим та закликають Раду обговорити ситуацію в місті

Політичні сили в Україні відреагували на активні обстріли Авдіївки з боку бойовиків та закликали колег вжити заходів.

Зокрема, «Батьківщина» пропонує терміново скликати позачергову сесію Верховної Ради. З такою ініціативою виступив член політсили Ігор Луценко, йдеться на сайті партії.

Крім «Батьківщини», допомогти із вирішенням проблем в Авдіївці, які спричинені обстрілами, закликали і в БПП.

«Фракція і партія БПП збирає по всіх областях допомогу: теплий одяг, дизельне паливо, харчові набори, ковдри, свічки, питну воду», - йдеться на сайті політсили.

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Крім того, донецьке крило БПП «Солідарність» вже відправило в Авдіївку 200 літрів бензину і 2 дизель-генератора в школу Ясинуватського району, яка знаходиться на околиці Авдіївки.

Не залишився в стороні і лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який на своїй сторінці у Facebook заявив, що звернувся до усіх членів Радикальної партії відкрити пункти збору найнеобхіднішого для евакуйованих.

«В першу чергу, це теплі речі та продукти харчування», - написав Ляшко.

Нагадаємо, у зв'язку зі сформованою ситуацією і надзвичайним становищем в Авдіївці, полк "Київ" прийняв рішення відкрити пункт збору гуманітарної допомоги для евакуйованих жителів постраждалої території. Завтра о 17:00 буде відправлена перша машина з допомогою.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції під Авдіївкою, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріл залишилося без водо-, електро - та теплопостачання.

В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10:00 до 17:00, і ремонтні бригади починають відновлення об'єктів. Проте пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов в наступ під Авдіївкою.