У Міноборони розкрили обставини смерті двох військових під Авдіївкою

14:12, 02 лютого 2017
Війна
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Вони загинули, відбиваючи наступ окупантів під Авдіївкою.

Вчора під Авдіївкою загинули двоє українських бійців / facebook.com/Bogdan Taranin

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. Він нагадав, що за минулу добу в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців, 14 отримали поранення.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинуло, 14 наших бійців зазнали поранень. Шестеро отримали бойові травмування. Обидва воїни, які загинули, - це солдат і офіцер, загинули, відбиваючи один із вчорашніх ранкових наступів в районі Авдіївки», - сказав речник.

Він також уточнив, що один військовослужбовець був поранений під Попасною, ще четверо бійців зазнали поранень на позиції біля шахти «Бутівка» під час обстрілу ворога із гармат і мінометів. Решта військових отримали поранення й травми біля Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів бойовиками позицій Збройних сил України, двоє українських військових загинули.

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Теги: #АТО#війна