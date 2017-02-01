На Донбасі бойовики знову і знову намагаються перейти в наступ - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожСьогодні на Донбасі загинули двоє бійців, ще двоє поранені - штаб АТО

Він зазначив, що бойовики «знову і знову намагаються перейти в наступ, щоб розширити контрольовані ними території».

«І під час тих безглуздих авантюр противник несе великі втрати, проте не припиняє своїх агресивних дій», - підкреслив речник.

За словами Мотузяника, тривають бойові дії на лівому фланзі Авдіївки, зокрема, в районі «Шахти Бутівка».

«Як і раніше тривають масштабні танкові і артилерійські обстріли з боку противника», - сказав він.

Речник АТО наголосив, що «весь передній край окупантів, що пролягає через Спартак і Донецький аеропорт, насичений важким озброєнням».

За даними Міноборони, «ворог веде вогонь і вдень, і вночі». Він додав, що «пізно ввечері ворожа артилерія обстріляла наш ближній тил в районі населеного пункту Тоненьке - стрілянина велася просто з Донецька з відстані щонайменше 10 кілометрів».