У штабі АТО озвучили втрати серед українських військових за сьогодні

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом за день зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших хлопців загинуло, 9 – поранено", - повідомили у штабі.

Станом на 18.00 на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях Збройних сил України з РСЗВ БМ-21 "Град" в районі Авдіївки. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя. По Луганському та Пісках – міномети та БМП противника.

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"На Маріупольському напрямку по позиціях українських військових в районі Широкиного вогонь вела реактивна система Град "П". 122 мм артилерія, 120 мм та 82 мм міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціях біля Мар'їнки вогонь вів снайпер", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку з мінометів обстріляли Кримське, з гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку.