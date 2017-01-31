Обстріл Авдіївки з "Градів" із житлових кварталів Донецька: у мережі з'явилися відео

Відповідні відеозаписи вони публікують у соцмережах.

Раніше у ЗСУ повідомили, що близько 05.40 ворог випустив по Авдіївці чотири пакети "Градів", тобто 160 ракетних снарядів. Стріляли з Донецька, як свідчать донетчани в соцмережах - 4 установки РСЗО "Град" били з чотирьох різних точок з цивільних житлових кварталів.