Обстріл Авдіївки з "Градів" із житлових кварталів Донецька: у мережі з'явилися відео
15:19, 31 січня 2017Війна
5277 0
Жителі Донецька зафіксували масований обстріл бойовиками Авдіївки з "Градів".
Бойовики обстрілюють Авдіївку з "Градів" / Скріншот
Відповідні відеозаписи вони публікують у соцмережах.
Раніше у ЗСУ повідомили, що близько 05.40 ворог випустив по Авдіївці чотири пакети "Градів", тобто 160 ракетних снарядів. Стріляли з Донецька, як свідчать донетчани в соцмережах - 4 установки РСЗО "Град" били з чотирьох різних точок з цивільних житлових кварталів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою