Захарченко таємно привів загони терористів в повну бойову готовність – Тимчук

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, координатор аналітичної групи "Інформаційний спротив", відеоконференція не висвітлювалася в ЗМІ.

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"В ході конференції Захарченко повідомив про свій наказ привести особовий склад бандформувань «ДНР» у всіх місцях дислокації в повну бойову готовність і наказав цивільним «адміністраціям» надавати повне сприяння командирам бойовиків", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітичної групи, також було акцентовано увагу на необхідності підготовки місць для евакуації мешканців з н. п. Ясинувата, Макіївка та Донецьк «у разі наступу ЗСУ».

"Керівництво "ДНР" повідомило представникам медичних закладів про подальше загострення ситуації на лінії фронту і введенні в зв'язку з цим додаткових чергувань; у лікарнях "ДНР" прискорено процес виписки пацієнтів з числа цивільного населення з метою звільнення ліжко-місць для поранених бойовиків; у Донецькій обласній у травматологічній лікарні для них зарезервовано 200 місць (понад 100 з них - вже зайняті)", - додали в ІС.

Зазначається, що у н. п. Ясинувата, Донецьк (західні райони) тривають обходи житлових будинків представниками "поліції" і ЖКГ "ДНР", з рекомендаціями всім мешканцям знаходитись в підвалах і бомбосховищах. У Макіївці лікарі всіх рівнів зобов'язані цілодобово знаходитися на робочих місцях в очікуванні особливих розпоряджень.

Нагадаємо, з 29 січня 2017 року російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.