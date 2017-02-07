Сепаратистів в "ДНР" перевели в режим підвищеної готовності - ІС

У Донецькій області у «ДНР» сепаратисти мобілізують всі «силові» структури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи військово-політичних досліджень "Інформаційний спротив" та народний депутат Дмитро Тимчук.

Тимчук повідомив, що від бойовиків, які раніше звільнилися з "правоохоронних органів" і військових формувань "ДНР", вимагають повернутися на службу.

"Із відпусток були відкликані всі бойовики, підрозділи приведені в повну бойову готовність. Всі воєнізовані формування "ДНР" і підрозділи "поліції" і "МГБ ДНР" переведені на казармений стан за місцем несення служби до особливого розпорядження", - повідомив він.

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Окрім цього в "ДНР" і "ЛНР" всі органи "місцевого самоврядування", "цивільної оборони" та підприємства, що мають спецтехніку, з урахуванням бойових дій, переведені на режим роботи "підвищена готовність" (цілодобові чергування і повна взаємодія з "МНС" для усунення наслідків надзвичайних подій, що виникають).

Крім того проведено і заходи з підготовки до евакуації, вказівку щодо проведення такої ж підготовки було надіслано органам "місцевого самоврядування" Горлівки, Єнакієвого, Дебальцевого.

Як повідомляв УНІАН раніше, у разі подальшого погіршення ситуації з безпекою не відкидається введення воєнного стану.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. При цьому він додав, що окремі країни можуть перебувати у стані війни, але воєнний стан може бути не введено.

"Стан війни, введення воєнного стану, російська агресія – це різні поняття. Російська агресія вже є питанням набагато більшим, ніж війна, оскільки російська агресія ведеться не тільки мілітарними засобами, але за визначенням усіма засобами: і мілітарними, і гібридними", – сказав він.