Клімкін оцінив ймовірність введення воєнного стану в Україні

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу ICTV.

При цьому він додав, що окремі країни можуть перебувати у стані війни, але воєнний стан може бути не введено.

Читайте такожУкраїнський генерал оцінив необхідність введення воєнного стану через загострення в Авдіївці

"Стан війни, введення воєнного стану, російська агресія – це різні поняття. Російська агресія вже є питанням набагато більшим, ніж війна, оскільки російська агресія ведеться не тільки мілітарними засобами, але за визначенням усіма засобами: і мілітарними, і гібридними", – сказав він.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що поки що не розглядається введення воєнного стану на сході України через ситуацію в Авдіївці.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

Варто зазначити, що українські військові мають право відповідати на обстріл бойовиків у разі виникнення загрози життю.

Втім бійці АТО не відповідають вогнем на обстріли з житлових кварталів Донецька і Ясинуватої.