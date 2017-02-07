З’явилось відео бою на одній з позицій ЗСУ поблизу Авдіївки

Відповідне відео бою оприлюднило Радіо Свобода у вівторок, 7 лютого.

Як зазначається, проросійські сили застосували гранатомети й крупнокаліберну зброю. Згодом задіяли артилерію.

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"Українські військовослужбовці 39-го окремого мотопіхотного батальйону в складі 72-ї механізованої бригади дали відповідь із наявної зброї. Обстріли позицій військових тривали до ночі по всій лінії оборони поблизу Авдіївки", - зазначається у повідомленні до відео.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня ведуть масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

За словами керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, станом на 6 лютого загострення біля Авдіївки пішло на спад.