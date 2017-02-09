В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиками поранено двох мирних мешканців
В Авдіївці в результаті сьогоднішнього обстрілу бойовиками поранено двох мирних мешканців - чоловіків 1967 і 1957 років народження.
Як повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, черговий обстріл «старої» частини міста бойовики здійснили близько 14.40.
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В момент обстрілу один із постраждалих - 49-річний місцевий мешканець перебував у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки та лопатки його госпіталізовано у міську лікарню. Інший 60-річний чоловік їхав на велосипеді по вул.Тургенєва, де його зачепило осколком від снаряду, який вибухнув неподалік. Він також доставлений до місцевої лікарні, медики констатували в нього осколкове поранення лівої лобної долі голови.
Крім того, руйнувань зазнали будинки 12 та 14 по вул. Тургенєва.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Правоохоронці обходять район, фіксують пошкодження та виявляють тих, кому може знадобитися допомога.