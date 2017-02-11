На Донбасі поранено двох українських військових, по Широкиному окупанти били із БМП - штаб

Сьогодні на Донбасі російсько-окупаційні війська 28 разів обстріляли опорні пункти Збройних сил України, двоє військових зазнали поранень.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, окупанти продовжують порушувати режим тиші й обстрілювати українські позиції із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Читайте такожНа Луганщині зникли українські розвідники

«На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно наші позиції в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. По Широкиному вогонь вела БМП противника», - йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке, додали у штабі.

Як повідомляв УНАН раніше, за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції найбільшу кількість обстрілів із боку проросійських бойовиків зафіксовано на Маріупольському напрямку.

На Маріупольському напрямку було зафіксовано 35 випадків порушення режиму тиші. Найактивніше бойовики порушували режим припинення вогню в районі Красногорівки. За підрахунками Генштабу, на позиції захисників Красногорівки вчора прилетіли 28 ракет, випущених із «Градів», понад 25 танкових пострілів і більш як 130 мінометних мін.