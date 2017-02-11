Сепаратисти били ракетами із "Градів" по позиціях АТО під Красногорівкою

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції найбільшу кількість обстрілів із боку проросійських бойовиків зафіксовано на Маріупольському напрямку.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його даними, на Маріупольському напрямку було зафіксовано 35 випадків порушення режиму тиші. Найактивніше бойовики порушували режим припинення вогню в районі Красногорівки. За підрахунками Генштабу, на позиції захисників Красногорівки вчора прилетіли 28 ракет, випущених із «Градів», понад 25 танкових пострілів і більш як 130 мінометних мін.

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На Донецькому напрямку бойовики здійснили 24 обстріли з мінометів та легкого озброєння.

На Луганському напрямку найгарячіше було в районі Кримського, де ввечері близько півтори години ворог обстрілював українські позиції з легкого озброєння, а також випустив понад 20 мінометних мін. Значно спокійніше вчора було в Попаснянському районі, де зафіксовано дві короткострокові збройні провокації – обидві вночі.

Також Мотузяник повідомив, що на території Росії активізувалася діяльність з вербування потенційних бойовиків для їх подальшого направлення на Донбас.

«Щоб ознайомитися зі злочинними діями Росії в Авдіївці, там вчора побував міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс, який на власні очі побачив не мирний «російський світ» і переконався, що такі геополітичні ідеї призводять до страждань і розрухи», - відзначив речник.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 10 лютого, проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції Збройних сил, ніхто з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений.