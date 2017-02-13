"Замести сліди": Стрєлков спростував "офіційну" версію ліквідації "Гіві"

Про це Стрєлков написав на своїй сторінці у ВКонтакте.

"Версія про загибель "Гіві" від РПВ "Джміль" цілком непереконлива - не було там ніякого "Шмеля" вибухнув СВУ (саморобний вибуховий пристрій - УНІАН.)", - йдеться у його повідомленні.

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За словами Стрєлкова, можливо, "Гіві" був ліквідований не вибухом: вибух і пожежа були інсценовані, щоб "замести сліди".

Як відомо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який перебуває на озброєнні в Росії.