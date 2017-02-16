Бойовики кожні півгодини обстрілюють Авдіївку - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Зараз в Авдіївці кожних 20-30 хвилин чути віддалені вибухи. Луплять по околицях і позиціях наших військових", – заявив він.

Також він повідомив про стан кількох поранених під час сьогоднішніх обстрілів.

Перші обстріли із артилерії великого калібру по житловому сектору Авдіївки були зафіксовані орієнтовно о 18:20.

Як повідомляв УНІАН, підтримувані Росією бойовики на Донбасі завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки, загинув чоловік 1973 року народження.