Бойовики вгатили з артилерії по житловому сектору Авдіївки, загинув мирний житель – поліція

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Зафіксовано влучення в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна та 9-й квартал. Тривають розбирання завалів. Уже є загиблий - чоловік, 1973 року народження, помер внаслідок осколкових поранень», - написав Аброськін.

Читайте такожБойовики гатили із БМП на Маріупольському напрямку, один військовий загинув – штаб АТО

Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, сьогодні в районі проведення антитерористичної операції троє українських військових загинули, четверо – поранені.

Загалом, станом на 18:00, зафіксовано 35 обстрілів.

29 січня близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм.

Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів.

Насьогодні, за даними штабу АТО, ситуація в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії і не залишає спроб відтіснити українські підрозділи.