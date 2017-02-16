Бойовики вгатили з артилерії по житловому сектору Авдіївки, загинув мирний житель – поліція
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки, загинув чоловік 1973 року народження.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
«Зафіксовано влучення в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна та 9-й квартал. Тривають розбирання завалів. Уже є загиблий - чоловік, 1973 року народження, помер внаслідок осколкових поранень», - написав Аброськін.
Читайте такожБойовики гатили із БМП на Маріупольському напрямку, один військовий загинув – штаб АТО
Інформація про постраждалих уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, сьогодні в районі проведення антитерористичної операції троє українських військових загинули, четверо – поранені.
Загалом, станом на 18:00, зафіксовано 35 обстрілів.
29 січня близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм.
Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів.
Насьогодні, за даними штабу АТО, ситуація в районі Авдіївської промзони залишається напруженою. Противник продовжує штурмові дії і не залишає спроб відтіснити українські підрозділи.