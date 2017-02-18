На Донбасі загинув волонтер – штаб АТО

07:56, 18 лютого 2017
Війна
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У зоні проведення АТО внаслідок осколкового поранення загинув волонтер.

REUTERS

Це сталося 17 лютого близько 16:30 неподалік населеного пункту Кримське, йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

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"Волонтер – представник одного з вітчизняних благодійних фондів. Бійці знали його як справжнього патріота, відданого ідеї незалежності України. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого волонтера", - розповіли у прес-центрі.

Також штаб АТО повідомив, що за минулу добу зафіксовано 73 обстріли, чотирьох українських військових поранено. В Авдіївці поранення отримали двоє мирних мешканців.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого на Донбасі внаслідок обстрілів окупантів загинув один український військовий, троє отримали поранення.

 

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Теги: #смерть#АТО#волонтер