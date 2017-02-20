"Бульбулятори у бліндажах": військові з передової розповіли про бійців противника (відео)

Командир взводу з позивним "Київ" розповів "Військовому телебаченню", з якими бойовиками з боку незаконних бандформувань часом стикаються українські військові.

Читайте такожПід Авдіївкою стався бій: окупанти намагалася таємно зайти у фланг передових позицій ЗСУ – Тимчук

"Без роботи, без грошей, брудні, в наколках, "бульбулятори" (жаргонна назва пристрою для куріння коноплі – ред.) в бліндажах, "фен" (жаргонна назва амфетаміну – ред.) в кишенях. Наркомани. Злі, озлоблені, бояться нас. Не хотіли виходити, навіть не знаю, шо там про нас наговорили. Наш хлопець сотні коштує їхніх", - розповідає "Київ" і показує журналістам трофейний вогнемет "Шмель" російського виробництва.

"Якщо ворог складе зброю - не буде війни, якщо зброю складуть українські воїни - не буде України", - підсумував військовий.