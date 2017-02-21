Бойовики 35 разів обстріляли позиції сил АТО, одного військового поранено - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 18.00 21 лютого загалом зафіксовано 35 обстрілів. Одного нашого військового поранено", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку окупанти зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника.

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На Донецькому напрямку бойовики зі 120- та 82-міліметрових мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів і снайпер.

На Луганському напрямку із 82-міліметрових мінометів було обстріляно Катеринівку.

Як повідомляв УНІАН раніше, російсько-окупаційні війська змінили тактику ведення бойових дій під Авдіївкою: зранку інтенсивність обстрілів зменшилася, проте на передову виходять ворожі снайпери.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «Під Авдіївкою окупанти змінили тактику: зранку інтенсивність мінометних обстрілів зменшилася, водночас на передову виходять ворожі снайпери», - заявив він.