Минулої доби в зоні АТО поранили одного бійця

14:21, 23 лютого 2017
Війна
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За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув, один поранений.

ИллюстрацияREUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, один військовослужбовець отримав поранення», - сказав він.

За словами Мотузяника, це сталося неподалік від селища Луганське в результаті ворожого обстрілу.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли з боку бойовиків.

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Теги: #АТО#війна