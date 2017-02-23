Минулої доби в зоні АТО поранили одного бійця
14:21, 23 лютого 2017Війна
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За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув, один поранений.
Ілюстрація / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.
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«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, один військовослужбовець отримав поранення», - сказав він.
За словами Мотузяника, це сталося неподалік від селища Луганське в результаті ворожого обстрілу.
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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли з боку бойовиків.
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