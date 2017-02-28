Сьогодні в зоні АТО двоє українських військових загинуло, один поранений – штаб

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Загалом зафіксовано 56 обстрілів позицій сил антитерористичної операції.

«На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне, з мінометів – Гнутове, Широкине, Водяне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вів вогонь снайпер», - йдеться у зведенні штабу станом на 18.00.

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Зазначається, що на Донецькому напрямку танк обстрілював шахту Бутівку, зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели обстріли по Зайцевому, Троїцькому, Новолуганському, Кам’янці, Авдіївці та Луганському, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Верхньоторецькому, Невельському, Богданівці, Авдіївці та Луганському.

За даними штабу, на Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії противник обстрілював Кримське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новоолександрівку.