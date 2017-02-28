Українські військові зазнали втрат на Світлодарській дузі - ЗМІ

На Світлодарській дузі у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі у вівторок загинули двоє бійців 54-ої окремої механізованої бригади, передає Тиждень з посиланням на джерела.

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У понеділок, 27 лютого, речник штабу АТО Леонід Матюхін повідомив, що підтримувані Росією бойовики знищують позиції "шахта Бутівка" на Донбасі. "Впала символічна споруда шахти – це місце, де ліфт мав опускати шахтарів. Там стояв наш прапор і це, напевно, дуже нервувало бойовиків. Вони вели вогонь з танка і зараз ця опора впала. З наших хлопців ніхто не постраждав. Прапор теж не пошкоджений. Хлопці сказали, що цей прапор вони встановлять в Донецьку", – зазначив він.