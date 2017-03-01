За добу в зоні АТО двоє військових загинули і четверо були поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-центрі штабу АТО заявляли, що бойовики за минулу добу здійснили 117 обстрілів у зоні АТО. Двоє українських військових загинули, двоє були поранені та один травмований.