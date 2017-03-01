Загострення в зоні АТО: 117 ворожих обстрілів, бойовики гатять з важкої артилерії на всіх напрямках

Минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 117 обстрілів з боку бойовиків, у хід пішла великокаліберна артилерія. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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За даними штабу, на Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів – Гнутове, Широкине, Павлопіль, Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Красногорівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вів вогонь снайпер. По Мар’їнці – БМП.

"На Донецькому напрямку танки обстрілювали шахту Бутівку, Верхньоторецьке та Новгородське. Зі 152 міліметрової артилерії – Луганське та Троїцьке, а з 120 та 82 міліметрових мінометів – Піски, Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам’янку, Авдіївку, Опитне, Новотошківське та Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівку, Авдіївку та Луганське. По Луганському неодноразово вогонь вели ще й БМП окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії обстріляли Кримське, а з мінометів різних калібрів – Попасну, Оріхове, Новозванівку, Новоолександрівку та Кримське. Зі стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новоолександрівку. По Жовтому вогонь вів снайпер. По Новозванівці - БМП та БТР противника.