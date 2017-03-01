Розведення сил у районі Станиці Луганської заплановано на 7 березня

Про це на брифінгу, який транслював телеканал «112 Україна», заявив представник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік.

«Сторони попросили СММ (ОБСЄ - УНІАН) сприяти здійсненню в розведенні сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня», - сказав він.

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З-поміж іншого, зазначив Сайдік, сторони обговорили питання безпеки персоналу СММ ОБСЄ.

Також, за його словами, обговорювалися питання звільнення заручників, захисту навколишнього середовища, блокади залізничних колій. У політичній підгрупі, серед іншого, зазначив Сайдік, відбувся обмін думками щодо указу про визнання Росією "документів" "Л/ДНР".

Як відомо, 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. 1 жовтня відбулося розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте, а 7 жовтня - в районі Петрівського.

Проте до цього часу бойовики зривали розведення сил у Станиці Луганській, оскільки не хочуть залишати вигідні позиції.