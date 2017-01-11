Бойовики зривають розведення сил у Станиці Луганській, оскільки не хочуть залишати вигідні позиції – український генерал

14:30, 11 січня 2017
Війна
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Розведення сил і засобів у Станиці Луганській зривається, тому що бойовики не хочуть залишати вигідні позиції на горі князя Ігоря.

pravda.com.ua

Таку думку висловив керівник української сторони СЦКК генерал-майор Борис Кременецький в інтерв'ю Українській правді.

"Якщо ми подивимося географію цього місця, то позиції ОРЛО знаходяться на горі князя Ігоря – це висота, з якої все можна контролювати. Тому в разі розведення їм доведеться залишити ці позиції і піти за гору. Вони втрачають тактичну перевагу на цій місцевості. Тому, на мій погляд, весь час і зривається це розведення", - сказав Кременецький.

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Як відомо, 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. 1 жовтня відбулося розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте, а 7 жовтня - в районі Петрівського.

Також прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що обстріли з боку бойовиків говорять про їх небажання розводити сили біля Станиці Луганської.

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Теги: #Донбас#війна