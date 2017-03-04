Доба в АТО: 115 ворожих обстрілів, двох військових поранено

За минулу добу бойовики здійснили 115 обстрілів, двох українських військових поранено.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook, на Маріупольському напрямку з 122-міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Новогригорівку, Новомиколаївку і Лебединське, а з мінометів - Водяне, Мар'їнку, Красногорівку, Новотроїцьке, Широкіно.

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Крім того, за Широкіно і Водяному неодноразово вели вогонь БМП противника. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи вели вогонь по Водяному, Новотроїцькому, Широкіно, Зайцево та Новогригорівці. "По Водяному і Новотроїцькому вогонь вів і снайпер", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку, за даними штабу, з 152-міліметрових артилерії, а також з танка загарбники вели вогонь по Кримському та Троїцькому. Вони обстрілювали з мінометів Катеринівку, Троїцьке, Попасну і Новоалександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і протитанкових ракетних комплексів - Кримське.

"На Донецькому напрямку танк вів вогонь по Авдіївці. 120 - та 82-міліметрові міномети, гранатомети і стрілецьку зброю вели вогонь по Авдіївці, шахті "Бутівка", Троїцькому, Пісках, Верхнеторецкому, Невельському, Опитному, Зайцево, Луганському", - інформує штаб.