Бойовики продовжують гатити з важкого озброєння по всьому фронту – Міноборони
14:21, 04 березня 2017Війна
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Протягом вчорашнього дня бойовики продовжували застосовувати важке озброєння проти позицій українських військ по всьому фронту.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"Вчора активні дії продовжувалися противником із застосуванням важкого озброєння по всьому фронту. Кількість обстрілів перевищила позначку 100", - сказав Лисенко.
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За його словами, вчора внаслідок активних бойових дій жоден український військовий не загинув, але двоє дістали поранення. "Один український воїн поранений зі складу ЗСУ і ще один прикордонник", - уточнив Лисенко.
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