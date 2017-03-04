Бойовики продовжують гатити з важкого озброєння по всьому фронту – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вчора активні дії продовжувалися противником із застосуванням важкого озброєння по всьому фронту. Кількість обстрілів перевищила позначку 100", - сказав Лисенко.

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За його словами, вчора внаслідок активних бойових дій жоден український військовий не загинув, але двоє дістали поранення. "Один український воїн поранений зі складу ЗСУ і ще один прикордонник", - уточнив Лисенко.