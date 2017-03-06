За добу у зоні АТО було поранено 5 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Минулої доби було зафіксовано 110 обстрілів, 50 із них – із важкого озброєння», - повідомив він.

Лисенко також зауважив, що за добу було поранено 5 українських військових.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що протягом минулої доби бойовики 100 разів обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військових поранено, троє травмовано.