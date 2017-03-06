У зоні АТО за минулу добу зафіксовано 100 ворожих обстрілів - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Танки окупантів неодноразово вели вогонь по шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Невельському, Опитному, Пісках та Зайцевому. Із БМП вели вогонь по Луганському, а по Невельському працював снайпер", - сказано в повідомленні.

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На маріупольському напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль та Широкине.

"БМП та танки противника вели вогонь по Водяному, Мар’їнці та Широкиному. Крім того, позиції у Широкиному були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів у Тарамчуку. На Луганському напрямку – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське та Богуславське. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську, Попасну", - додали у відомстві.

Загалом, зафіксовано 100 обстрілів. Відзначається, що двоє військових поранено, троє травмовано.

Як повідомлялося, ситуація на лінії зіткнення складна, бойовики використовують важке озброєння.