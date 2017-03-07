Авдіївка досі без електропостачання, рятувальники контролюють ситуацію

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як зазначається, теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

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Разом з тим, за даними рятувальників, створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 7 генераторів ДСНС.

До аварійно відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 чол. та 8 од. техніки. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Як відомо, 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу м. Авдіївка, внаслідок чого припинено електропостачання м. Авдіївка, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.